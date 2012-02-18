Дочка Тимошенко все ще не рветься до ВР

Дочка екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО називає провокацією повідомлення про те, що вона має намір балотуватися на чолі списку політичної партії «Батьківщина» і Блоку Юлії Тимошенко на виборах у Верховну Раду.

Про це вона заявила в інтерв`ю Радіо «Свобода».

«Ні, це провокація. Спеціально поширюється така інформація газетами, близькими до влади, щоб те, що я роблю, що моя сім`я робить, що адвокати роблять, просто звести до нуля, знецінити нашу діяльність», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре заявила, що не має наміру займатися політикою.