Дочка Тимошенко все ще не рветься до ВР
21:49, 18 лютого 2012Політика
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Чутки називає провокацією
Дочка екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО називає провокацією повідомлення про те, що вона має намір балотуватися на чолі списку політичної партії «Батьківщина» і Блоку Юлії Тимошенко на виборах у Верховну Раду.
Про це вона заявила в інтерв`ю Радіо «Свобода».
«Ні, це провокація. Спеціально поширюється така інформація газетами, близькими до влади, щоб те, що я роблю, що моя сім`я робить, що адвокати роблять, просто звести до нуля, знецінити нашу діяльність», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.
Вона вкотре заявила, що не має наміру займатися політикою.
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