На Київщині за участю президента відбулося святкування Масляної

23:30, 18 лютого 2012
Політика
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Приймав Присяжнюк

У місті Вишгород Київської області відбулося святкування Масляної.

Як передає кореспондент УНІАН, у святкових заходах взяли участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр культури України Михайло КУЛИНЯК.

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив, що у святкуванні беруть участь фольклорні колективи 26 районів Київської області та 12 міст обласного значення.

«Кожен район представляє свою культуру, відтворення села» - підкреслив він.

За словами А. ПРИСЯЖНЮКА, серед учасників свята оголосили конкурс на краще пригощання та представлення культури свого району. Переможці конкурсу отримають 15 тис. грн., володарі другого місця – 10 тис. грн., третього – 5 тис. грн.

Очікується, що фестиваль відвідають понад 10 тис. гостей, повідомив чиновник.

«Кожна людина, яка підходитиме скуштувати млинця, робитиме свій внесок. І ці кошти підуть на підтримку дітей-сиріт в інтернати Київської області» - наголосив він.

В рамках свята відбувся також фестиваль льодових скульптур «Київщині - 80», виступили фольклорні колективи, пройшли костюмоване змагання лицарів, виставка робіт майстрів народної творчості та ярмарок сувенірів, вогняне шоу.

Також для гостей було організовано катання на санчатах, розважально-ігрові програми на дитячому льодовому майданчику та сніговій фортеці, ляльковий театр для дітей.

А. ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що цього року на Київщині планується проведення понад 10 міжнародних фольклорних фестивалів.

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