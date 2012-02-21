Журналіст УНІАН скаржиться, що за ним стежать

Журналіст, заступник генерального директора інформаційного агентства УНІАН Борис ФІЛАТОВ звернувся із запитом до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України з приводу стеження за ним працівниками правоохоронних органів.

За словами журналіста, стеження за ним здійснюється як у Дніпропетровську, так і під час відряджень до Києва. Зазначене стеження він пов’язує із виконанням своїх професійних обов’язків заступника гендиректора інформаційного агентства УНІАН та журналіста.

Б.ФІЛАТОВУ стало відомо із декількох анонімних джерел, що інтерес правоохоронних органів до його персони пов’язаний з тим, що він здійснює «формування необхідної суспільної думки щодо діяльності (злочинної) групи з використанням підконтрольних ЗМІ». За його словами, правоохоронці помилково вважають його власником телевізійних каналів обласного значення - 9-го та 34-го - та інших засобів ЗМІ, до яких він не має відношення.

Водночас загальновідомо, що 9-й телеканал Дніпропетровська належить структурам бізнесмена Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, а 34-й телеканал – структурам бізнесмена Ріната АХМЕТОВА.

«Вважаю, що за явно надуманими підставами стосовно мене порушено оперативно-розшукову справу, виключно з метою впливу на мене як журналіста, для обмеження моїх контактів із джерелами інформації, незаконного збирання особистої та професійної інформації стосовно мене», - прокоментував дії правоохоронних органів Б.ФІЛАТОВ.

Журналіст просить Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ України з‘ясувати, чи законно здійснюється стеження за ним та збирання інформації, та повідомити, чи порушена проти нього оперативно-розшукова справа.

Нагадаємо, Б.ФІЛАТОВ також відомий як автор та ведучий резонансної телепрограми «Губернські хроніки», яка упродовж п’яти років виходила на 9-му телеканалі Дніпропетровська, а також як автор та ведучий телевізійного шоу «Губернські прогнози», яке упродовж минулого року транслювалося в ефірі 51-го державного телеканалу Дніпропетровської області.

У листопаді 2008 року Указом Президента України Б.ФІЛАТОВУ присвоєно звання «Заслужений журналіст України».