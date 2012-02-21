Єфремов запевняє, що шанс зустрітися з Януковичем є «у всіх»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ відзначає, що «у всіх є шанс» зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, чи можлива зустріч Президента з представниками опозиційних сил.

За словами О.Єфремова, він сподівається, що «робота (Верховної Ради) цього тижня буде конструктивною, хоча окремі колеги з опозиції намагаються ситуацію розбурхувати, представити таким чином, яким її бачать».

«Але в деяких питаннях, мені здається, це виглядає гротесково. Особливо останні заяви одного з представників опозиції, який, як мені здається, сам по собі не має права виступати лідером від опозиції й задавати узагальнюючу точку зору і вимагати щось від Президента», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На уточнююче питання журналістів, чи означає це, що опозиціонери не мають шансів зустрітися з Президентом, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ні, чому ж? Я думаю, що зустрітися з Президентом є у всіх шанс». При цьому він зазначив, що «помітив ті питання, які є, і готовий на своєму рівні відповісти на те, що він (представник опозиції) заявляв».

«Якщо вони хочуть відповідь з приводу ПАРЄ, то там більшість рішень має приймати парламент. А з приводу питання вступу нас до Митного союзу, то Президент висловив свою точку зору, і вся країна це знає – співпраця в цьому напрямі тільки в одному форматі: «Два плюс один», - сказав О.ЄФРЕМОВ. (Мабуть він, обмовився, оскільки йшлося про участь України в Митному союзі у форматі «Три плюс один» - УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає зустрічі з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ. За словами М.ТОМЕНКА, зокрема, керівництво фракції хоче дізнатися про плани Президента щодо виконанню вимог резолюції ПАРЄ.

Також сьогодні народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що опозиція вимагає негайної зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.