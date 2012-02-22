Підприємці західних областей зберуться на акцію протесту

23 лютого у Львові відбудеться спільна акція протесту підприємців із західних областей України з вимогою „припинити соціальне знищення українського народу”.

Акція відбуватиметься у формі пікетування біля Львівської облдержадміністрації, повідомив УНІАН співорганізатор акції, співголова ВГО „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

За його словами, співорганізаторами акції, яка розпочнеться о 16.00, також виступили представники чорнобильських організацій Львівщини, афганці, діти війни, всеукраїнський комітет „Наступ!”.

„До Львова приїдуть підприємці із Хмельницького, Івано-Франківська, Тернопільщини. До них долучаться підприємці з усієї Львівщини та представники ряду громадських організацій, які об’єднують чорнобильців, афганців, дітей війни. Метою нашої акції є мобілізація людей для подальшої боротьби у відстоюванні своїх прав перед владою, оскільки усі свої обіцянки, дані у 2011 році, українська влада до цього часу не виконала – ні перед чорнобильцями та афганцями, ні перед підприємцями. Разом з тим, соцільне становище громадян погіршується з кожним днем”, - заявив Р.СЕКЕЛА.

За його словами, серед основних вимог підприємців буде скасування єдиного соціального внеску, а чорнобильці запитають владу: чому досі не здійснено обіцяні належні їм виплати згідно з рішеннями судів.