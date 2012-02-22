Литвину нагадали, що 10 нардепів сидять на двох стільцях

Народний депутат України Сергій САС (фракція «БЮТ-Батьківщина») вказує на факт «цинічного порушення» Конституції України, законів «Про статус народного депутата», «Про засади запобігання і протидії корупції» у зв’язку з тим, що ряд народних депутатів продовжують суміщати ці посади з роботою в органах виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту, звертаючись до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та парламентської більшості.

С.САС наголосив, що сьогодні в парламенті близько 10 народних депутатів є сумісниками. Зокрема, він нагадав, що народний депутат України Владислав КАСЬКІВ (фракція НУ-НС) ще у грудні 2010 року був призначений Президентом України на посаду голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. С.САС підкреслив, що заяви про складення депутатських повноважень В.КАСЬКІВ не подав.

Також депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» нагадав, що указом від 2 листопада 2011 року народний депутат Олександр ПЕКЛУШЕНКО (фракція Партії регіонів) був призначений головою Запорізької обласної держадміністрації, але досі не написав заяви про складення депутатських повноважень.

Також 28 грудня 2010 року Олексій ЛЕЛЮК був призначений на посаду в Державне агентство резерву України. О.ЛЕЛЮК заяву про складення депутатських повноважень подав, парламентський комітет її розглянув, а ВР зволікає з розглядом цього питання, зазначив С.САС.