Богатирьова понюхала кисень у скандальному перинатальному центрі

Віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я України Раїса БОГАТИРЬОВА підтверджує, що Кіровоградський обласний перинатальний центр повністю готовий до прийому пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам після особистого огляду перинатального відділення на базі обласної лікарні в Кіровограді.

«Можемо бути впевненими, перебуваючи в цьому центрі, що обладнання працює, воно є найсучаснішим, лікарі пройшли курси підготовки, середній медичний персонал навчений. Сьогодні, за нашими спостереженнями, все готове, щоб це відділення почало працювати в повному обсязі в тому режимі, який передбачений всіма нормативними документами МОЗ», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, група фахівців оглянула перинатальний центр і не виявила жодного підтвердження інформації, розповсюдженої в Інтернеті, про технічну неготовність закладу до роботи.

«Температурний режим адекватний, кисень нюхали, скрізь усе працює, усе обладнання. Місцеві лікарняні кадри навчені працювати навіть у критичних ситуаціях. Публікація дала нам ляпаса, але можу гарантувати, що все написане в ній - неправда», - заявила віце-прем’єр-міністр, зауваживши, мова йде про недобросовісну журналістську роботу.

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що сьогодні – останній день, коли вхід до перинатального центру є вільним. «З 1-го березня розпочнеться прийом вагітних за профілем, до 10-го березня центр запрацює в повному обсязі. Від завтра розпочнуться процедури санепіднагляду, які не дозволятимуть вільне перебування», - повідомила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона відзначила, що за останні 2 роки охорона здоров’я, медицина потрапила в центр уваги державної політики.

«Президент визнав медичну реформу пріоритетним завданням для всієї державної та місцевої влади. Покращення демографічної ситуації є важливим елементом. Репродуктивне здоров’я сьогодні під багатьма факторами ризику: Чорнобильська катастрофа, екологічне несприятливе середовище, проблеми з якістю харчування, матеріальних статків, стреси – це все впливає на стан здоров’я вагітної жінки, народженої дитини. Утворення сучасних перинатальних центрів – це ключова реакція, відповідь влади і медиків, щоб надати допомоги такому контингенту», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого кілька інтернет-видань поширили інформацію про те, що урочисто відкритий 31 січня 2012 року за участю В.ЯНУКОВИЧА перинатальний центр у Кіровограді закрили до 20 березня. Серед причин закриття з посиланням на анонімних лікарів називались недоліки ремонту та технічного оснащення центру.

Того ж дня заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій НІКОЛАЄНКО заявив, що інформація ЗМІ про центр не відповідає дійсності. За його словами, заклад повноцінно запрацює з цього тижня.