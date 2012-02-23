Путіну пропонують поставити пам'ятник голові Кубанської республіки

Співголова організації Луганська Громадська ініціатива «Права справа» Дмитро СНЄГІРЬОВ звернувся до прем'єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з пропозицією встановити в Краснодарі пам'ятник історичному діячеві часів Громадянської війни Миколі Рябоволу.

Про це УНІАН повідомив сам Д.СНЄГІРЬОВ, відзначивши, що звернення було відправлено листом 21 лютого.

На думку Д.СНЄГІРЬОВА, М.Рябовол був українцем і тому встановлення пам'ятника йому «сприятиме відновленню історичної справедливості й підкреслить ту видатну роль українців у розвитку територій сучасного Краснодарського краю та нерозривний зв'язок цих територій із Україною».

«В Україні стало вже традицією встановлення пам'ятника російській імператриці та чиновникам за нібито видатну роль у розвитку того чи іншого міста. Тому ухвалення рішення щодо встановлення пам'ятника М.Рябоволу в Краснодарі буде актом відновлення історичної справедливості по відношенню до українців, які хотіли бачити цей край у складі України», - сказав Д.СНЄГІРЬОВ.

Довідка УНІАН. 16 лютого 1918 року було проголошено Самостійну Кубанську народну республіку, до складу якої входили Кубанська область, Ставропольський край, Терек, Дагестан і Чорноморщина (Чорноморська губернія).

Головою законодавчої ради було обрано М.Рябовола.

Члени законодавчої ради під головуванням М.Рябовола підтримали ідею відділення Кубані від Росії. М.Рябовол вів переговори про приєднання Самостійної Кубанської народної республіки до Української держави, яка в 1918 році перебувала під управлінням гетьмана Павла Скоропадського. Проте об'єднання не відбулося.

Убитий 13 червня 1919 року.