Янукович про землю, ефективність і громадську думку

Новий закон про ринок землі, який зараз доопрацьовується, має передбачати ефективне використання сільськогосподарських земель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю журналістам Євгену КИСЕЛЬОВУ, Савіку ШУСТЕРУ та Андрію КУЛИКОВУ.

«Ми повинні у цьому законі передбачити ефективність використання сільськогосподарських земель», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що до проекту закону вже внесено значну кількість поправок.

Глава держави зазначив, що в таких суспільно значущих темах, як земельна реформа, слід враховувати громадську думку. «Я категорично проти того, щоб точка зору людей не враховувалася при прийнятті таких стратегічно важливих рішень», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Серед інших тем, порушених під час інтерв’ю: кадрові зміни в уряді, вибори до Верховної Ради, українсько-російські відносини, зазначили в прес-службі.