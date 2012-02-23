Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає до збереження історичної пам’яті та пошуку компромісу задля майбутнього країни.

На цьому він наголосив під час зустрічі з активістами ветеранських організацій Баранівського, Ємільчинського, Новоград-Волинського, Червоноармійського районів та міста Новоград-Волинського Житомирської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Керівник парламенту привітав присутніх з Днем захисника Вітчизни та подякував ветеранам за подвиг не тільки у воєнні часи , але й у мирний час. На його думку, це свято потрібно, щоб людина, яка сповна віддала себе країні, відчула увагу до себе. За словами В.ЛИТВИНА, чим далі від нас Велика Вітчизняна війна, тим більше виникає дискусій з цього приводу. «Дискусії потрібні, але щоб розкрити сповна, що зробили наші батьки і діди», - сказав він. На переконання В.ЛИТВИНА, необхідно говорити і про тих людей, які, наслідуючи приклад своїх батьків, брали і беруть участь у миротворчих операціях. Завдячуючи їм, підкреслив В.Литвин, у повоєнний період у світі не було серйозних протистоянь.

«Ми повинні мати історичну пам’ять і думати, як організувати життя далі, щоб в України та її народу було майбутнє», - наголосив керівник парламенту. За його словами, сьогодні існує багато викликів, світ вступив у період боротьби за ресурси, велика кількість країн претендують на роль глобальних гравців. Тому, зазначив він, необхідно докласти зусиль, аби Україна стала потужною і авторитетною у світі державою.

Голова Верховної Ради України також зазначив, що український політикум має знайти порозуміння, досягнути компромісу і виступати з точки зору національних інтересів України.

«Я сподіваюся і вірю, що позиція людей, які мають величезний життєвий досвід, має дисциплінувати політиків і життя країни», - сказав він, звертаючись до присутніх. В.ЛИТВИН також висловив сподівання, що невдовзі показники державного бюджету будуть переглянуті у бік підвищення зарплат, пенсій і соціальних виплат. «Бажання і заклик до вас один – жити і триматись, бо на вас тримається світ», - сказав В.ЛИТВИН.