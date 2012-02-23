Тюремники вивозили Тимошенко за межі колонії

Сьогодні, 23 лютого, адміністрацією Качанівської виправної колонії № 54 на прохання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, а також у рамках реалізації рекомендацій іноземних лікарів, що входили до складу міжнародної медичної комісії, забезпечено її додаткове обстеження, а саме – рентгенографію, комплексну томографію і магнітно-резонансну томографію в одному з медичних закладів Харкова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у повідомленні, від клінічного аналізу крові засуджена Ю.ТИМОШЕНКО вкотре відмовилась. Результати таких аналізів потребують іноземні медики для підготовки остаточних висновків і рекомендацій щодо стану її здоров’я.

Результати дообстеження, яке було сьогодні проведене, у подальшому будуть передані іноземним фахівцям, а також будуть враховані при наданні необхідного лікування лікарями медичної частини Качанівської колонії.