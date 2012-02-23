Янукович привітав Ющенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колишнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА з днем народження.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Шановний Вікторе Андрійовичу! Щиро вітаю Вас із днем народження. Бажаю міцного здоров`я, родинного затишку, невичерпних життєвих сил та успіхів у всіх починаннях. Добра, щастя й благополуччя Вам та Вашим рідним».

Як відомо, В.ЮЩЕНКУ сьогодні виповнюється 58 років.