До США найбільше прагнуть громадяни Гани, Нігерії і України

Громадяни України перебувають на третьому місці у світі за кількістю заявок на розіграш лотереї "Ґрін-карта".

Як зазначає «Газета по-українськи»(№ 28 від 23 лютого), у 2011 році українці подали 853 тисячі заявок на участь у лотереї. Це третій показник у світі.

Більше до США прагнуть лише громадяни Гани - 909 тисяч та Нігерії - 1,36 млн.

Заявка є безкоштовною, відбір переможців проводиться комп`ютерним жеребкуванням.

Як наголошує видання, охочих виїхати з України більшає напередодні виборів. Останніми роками кількість заявників невпинно зростає, тому українських переможців розіграшу лотереї "Ґрін-карта", що дозволяє офіційне проживання і працевлаштування у США, запрошуватимуть на співбесіди для отримання візи в американському Посольстві у Києві. Раніше цю процедуру можна було проходити у Посольстві США у Варшаві.

«Соціально-економічне становище є головною причиною, чому заявників на "Ґрін-карту" так багато. Українці порівнюють якість свого життя із західними країнами і не бачать перспектив власної держави найближчим часом до них дорівнятися. Таких близько 70 відсотків, за соціологічними опитуваннями» - наголосив експерт Центру Разумкова Павло РОЗЕНКО.

Як повідомяв УНІАН, з 1 березня Посольство США у Києві розпочне оформлення диверсифікаційних імміграційних віз ) для українських аплікантів. Перші співбесіди будуть проводитися з українськими громадянами, які стали переможцями розіграшу Лотереї ДВ-2010 (також відомої як лотерея "Ґрін-карта").