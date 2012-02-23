Парламентом поповзли чутки, що для Азарова тримають «запасний аеродром»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зазначає, що в парламенті ходять чутки про те, що посаду голови Рахункової палати тримають для Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав на брифінгу.

Коментуючи останні кадрові зміни в уряді України, М.ТОМЕНКО зазначив: «Президент України пішов еволюційним шляхом. Це хибний для Президента шлях». Він додав, що якщо Президент України «до 25 лютого не звільняє уряд за провалені проекти та обіцянки, не звільняє найбільш одіозних голів облдержадміністрацій, які вже місцевими феодалами стали, то тоді оцінка їхньої діяльності переходить на Президента, тоді звичайно вище за оцінку «два» я б поставити не міг Президенту».

М.ТОМЕНКО наголосив, що В.ЯНУКОВИЧ «намагається зберегти АЗАРОВА на посаді прем`єр-міністра і фактично завести в уряд тих людей, які будуть реально керувати урядом». За його словами, таким чином, опосередковано буде звільнено уряд.