Тюремники пояснили, що Тимошенко сама просила про обстеження

Ув’язнена у Качанівській колонії колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО написала заяву з проханням провести їй додаткове обстеження.

Текст заяви сьогодні оприлюднила на своєму сайті Державна пенітенціарна служба України.

За інформацією прес-служби Пенітенціарної служби, учора, 22 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО особисто звернулася з письмовою заявою до начальника Качанівської виправної колонії (№54) про проведення їй додаткового обстеження стану її здоров’я, яке було рекомендовано членами міжнародної медичної комісії. Зокрема у заяві зазначено: «Прошу організувати додаткові медичні обстеження згідно з рекомендаціями іноземних лікарів». А саме: провести рентгенографію, комп’ютерну томографію і МРТ.

Сьогодні це й було зроблено на базі Харківської обласної клінічної лікарні, йдеться у повідомленні прес-служби.