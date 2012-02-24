Бютівці зняли блокаду з трибуни ВР - і пішли

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували президію і трибуну парламенту й пішли з сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 13.10 у залі лишилось лише декілька депутатів, які збирають свої речі та папери.

Депутати з інших фракцій та груп пішли ще раніше.

Як відомо, сьогодні відповідно до регламенту, передбачено лише ранкове засідання парламенту, яке б мало закінчитись о 14.00.