Бютівці зняли блокаду з трибуни ВР - і пішли
13:34, 24 лютого 2012Політика
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Нардепи з інших фракцій зібралися раніше
Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували президію і трибуну парламенту й пішли з сесійної зали.
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 13.10 у залі лишилось лише декілька депутатів, які збирають свої речі та папери.
Депутати з інших фракцій та груп пішли ще раніше.
Як відомо, сьогодні відповідно до регламенту, передбачено лише ранкове засідання парламенту, яке б мало закінчитись о 14.00.
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