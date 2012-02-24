Кого українці хочуть бачити Президентом (опитування)

Певне коливання рівня електоральної підтримки як політичних партій, так і їхніх лідерів – потенційних кандидатів на посаду Президента України зафіксував Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».Зокрема, лютневе опитування показало незначне зростання електоральної підтримки В.Януковича, яке проте не досягло листопадового рівня. Натомість позиції Ю.Тимошенко і А.Яценюка залишились фактично незмінними, порівняно з кінцем минулого року. Найбільш приріст голосів за вказаний проміжок часу отримав Віталій Кличко і за цим показником перемістився на четверте місце.

Лютневе опитування зафіксувало також відчутне скорочення «електорального болота», яке зменшилось на шість відсотків. Нагадаємо, що «електоральне болото» складають респонденти які: планують голосувати проти всіх; не планують голосувати; не дали відповіді.

Отож, згідно опитування, на першому місці знаходиться В.Янукович з 16,0%, друге місце посідає Ю.Тимошенко з 14,1%, на третьому – А.Яценюк з 9,5%.

За В.Кличка готові проголосувати – 6,1% опитаних, за С.Тігіпка – 3,6%,

П. Симоненка підтримують – 3,5%, О.Тягнибока – 2,9%, А.Гриценка – 2,5%, В.Литвина -0,9%, В.Ющенка – 0,7%, «електоральне болото» становить 37,6%.

Дослідження було проведене у період з 2 по 19 лютого 2012 року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.