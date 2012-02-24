Тюремники стверджують, що Євгенія Тимошенко просиділа у мами 3,5 години

Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії сьогодні відвідала її донька Євгенія ТИМОШЕНКО, яка виступає захисником ув’язненої у справі про корпорацію «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, візит Є.ТИМОШЕНКО тривав з 12.00 до13.00, а також з 14.00 до16.30.

Крім того, Державна пенітенціарна служба спростовує інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, про перешкоджання доступу Є.ТИМОШЕНКО до ув’язненої.

«Такі факти не мали місця, відповідно, поширена інформація не відповідає дійсності і носить провокаційний характер», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Є.ТИМОШЕНКО не допускають у Качанівську колонію до матері.