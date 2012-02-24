Янукович вважає слабкою агітаційну брошуру штабу Путіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає слабкою агітаційну брошуру штабу кандидата у Президенти Російської Федерації Володимира ПУТІНА, де йдеться про крах його президентства і Партії регіонів у разі відмови України від вступу до Євразійського союзу.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ назвав агітаційну брошуру "101 запитання начальнику штабу" (начальником штабу В.ПУТІНА є режисер Станіслав ГОВОРУХІН – УНІАН) елементом політики.

"Я вважаю, що це елементи політики. У нас є відповіді на всі ці питання, і ми відкритим текстом, публічно, завжди даємо на них відповіді", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Я не збираюся нікого з них виправдовувати, заяви такого роду - це не ознака сили, це ознака слабкості", – додав Президент України.

Як повідомлялося, видання «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 від 7 лютого ц.р.) писало, що в сигнальному екземплярі агітаційної брошури "101 запитання начальнику штабу", підготовленої виборчим штабом кандидата в Президенти Російської Федерації Володимира ПУТІНА і російською "Литературной газетой" йшлося, що відмова України від вступу до Євразійського союзу стане початком кінця Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів.