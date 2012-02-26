Нємцов: Для Путіна ворог – уся земна куля, і Україна - не виняток

Російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ вважає, що після обрання Володимира ПУТІНА Президентом РФ Україну “не чекає нічого хорошого”.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у ході акції «Велике біле коло» в центрі Москви.

«У відносинах двох країн не буде нічого хорошого. Я думаю, конфліктність буде дуже висока, він (В.ПУТІН – УНІАН) скрізь бачить ворогів і шукає цих ворогів. Україна в цьому сенсі дуже підходящий для нього об`єкт», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він переконаний, що подальше перебування В.ПУТІНА при владі небезпечно і для Росії, і для російсько-українських відносин.

Як сказав Б.НЄМЦОВ, Україна, як і Грузія, жодної небезпеки для Росії не представляє, але майбутній Президент РФ розглядатиме їх як «ворогів».

«ПУТІН говорив, що ми воюємо з Україною, тому що там ЮЩЕНКО, тепер він воює з Україною, тому що там ЯНУКОВИЧ. У мене таке відчуття, що хто б не був лідером в Україні, він все одно буде ворогом для ПУТІНА. Для нього ворог – уся земна куля, і Україна не виняток. Ви не думайте, що ви якісь унікальні», - заявив Б.НЄМЦОВ.

Він також назвав сьогоднішню акцію «Велике біле коло» дуже вдалою, оскільки на Садове кільце вийшло дуже багато людей, попри заяви «путінськох пропаганди», що ніхто не прийде.

«Це акція солідарності усіх людей, у яких є гідність, солідарності проти шахраїв і злодіїв, проти фальсифікації на виборах», - сказав Б.НЄМЦОВ і підкреслив, що головне гасло на виборах Президента РФ – «жодного голосу за ПУТІНА».

При цьому він повідомив, що прийде голосувати, і перекреслить бюлетень. «Я вважаю, що вибори апріорі сфальсифіковані», - заявив Б.НЄМЦОВ.