Тимошенко вимагає від Ющенка негайно відібрати Дніпроенерго у Ахметова

Юлія Тимошенко звертається до Президента, прем’єр-міністра і Фонду держмайна з проханням відреагувати на передачу найбільшого східноукраїнського виробника електроенергії компанії - «Дніпроенерго» - члену Партії регіонів Рінату Ахметову.

Про це лідер БЮТ заявила у середу на прес-конференції у Олександрії Кіровоградської області, повідомляє сайт блоку.

«Вчора було оголошено про те, що знову за безцінь підприємці Ріната Ахметова прибрали до рук, без будь-яких інвестиційних зобов’язань, «Дніпроенерго», - сказала Юлія Тимошенко.

«Це практично вже пішла «з молотка» енергетика України. Прибрали фактично за копійки. І ми побачили, як уряд працює у спайці з бізнесом», - заявила лідер БЮТ.

Також Юлія Тимошенко висловила обурення, що всі центральні телеканали України не дали адекватної оцінки цій події, а також відсутністю реакції керівників держави.

На думку Юлії Тимошенко, «якщо так далі буде продовжуватись, то навіть якщо буде змінено владу, господарем України залишиться Ахметов». «Така монополізація для країни недопустима ні за яких обставин», - наголосила вона.

«І я звертаюся до прем’єр-міністра, до продажного Фонду державного майна, до Президента України, щоб вони відреагували належним чином, і щоб вони повернули державі об’єкти, які створюють в державі монополію і впливають на вартість електроенергії для людей по всій країні», - сказала вона.

Також Юлія Тимошенко попередила, що «через місяць, гадаю, все ж таки зміниться влада, і наша політична сила поставить на свої місця всі ті підприємства, які вони зараз поспіхом за безцінь розсовують по кишенях».

«Вони всі будуть повернуті державі», - запевнила лідер БЮТ, додавши при цьому, що «такого беззаконня і нахабства за останні місяці Україна не бачила».

Вчора стало відомо, що «Донбаська паливно-енергетична компанія» Ріната Ахметова сконцентрувала 39,7% акцій найбільшого українського виробника електроенергетики — «Дніпроенерго».