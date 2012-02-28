Губернатор похвалився, що Київська область - друга після столиці

Голова Київської обдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що у 2011 році за соціально-економічними показниками Київська область посіла друге місце в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це губернатор сказав під час колегії за участю голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

«Упродовж 2011 року за показниками соціально-економічного розвитку Київщина стабільно входила до трійки найуспішніших регіонів держави, а нині ж, за даними Державного комітету статистики України, Київська область посідає друге місце, попереду лише Київ», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, для області це великий крок уперед, але він не означає, що треба зупинитися на досягнутому, адже попереду ще багато роботи.

Губернатор повідомив, що торік Київщина вперше за багато останніх років виконала бюджет на 125%, і якщо у 2010 році зведений бюджет області становив 10 млрд. грн., то минулого року - 15 млрд. грн.

Водночас А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що багато з цих коштів пішло на погашення кредитів, які були взяті в попередні роки.

Голова КОДА також повідомив, що Київщина займає перше місце по залученню іноземних інвестицій.