Головний тюремник Чернігівщини не став чекати переведення Луценка

Начальник управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Іван КОЧУБЕЙ написав рапорт про звільнення за власним бажанням.

«Учора Іван Іванович відпрацював останній день на посаді керівника управління», - сказала УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Ксенія ІСАЄНКО.

Вона уточнила, що І.КОЧУБЕЙ очолював відомство з 20 травня 2010 року.

На сьогодні, за її словами, т.в.о. начальника управління призначено Олександра ДОРОБАЛЮКА. За інформацією місцевих ЗМІ, він керував виправною колонією у Бердичеві.

При цьому у прес-службі Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області зміну керівництва не пов’язують з можливим переведенням до Менської виправної колонії № 91 у с. Макошине екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. «Іван КОЧУБЕЙ написав рапорт про звільнення до винесення вироку ЛУЦЕНКУ», - зауважила К.ІСАЄНКО.