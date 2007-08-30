Янукович повезе Кабмін до ”музею” зими і нехлюйства

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує провести в Алчевську виїзне засідання Кабміну з питань підготовки до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Є багато різної інформації з різних регіонів і міст, я маю на увазі негативної. Вкрай назріла необхідність розглянути це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду доручив віце-прем`єр-міністру України Володимиру РИБАКУ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олександру ПОПОВУ, міністру з питань регіонального розвитку Володимиру ЯЦУБІ підготувати виїзне засідання уряду. «Швидше за все, виїзне засідання проходитиме в Алчевську. Ми подивимося в цьому місті й проведемо аналогії по інших регіонах», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що виїзне засідання уряду має відбутися наступного тижня.