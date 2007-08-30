У Ющенка просять Януковича залишити у спокої відомство Цушка

Міністерство внутрішніх справ не уповноважено збирати інформацію про виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосила заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що органи державної влади під час збору і використання інформації про виборців мають діяти виключно у відповідності до законодавства.

Вона наголосила, що на збір відповідної інформації уповноважена лише Державна прикордонна служба, яка збирає інформацію про громадян, що перетинають кордон.

М.СТАВНІЙЧУК розповіла, що сьогодні Президент звернувся до Конституційного Суду щодо відповідності нормам Основного Закону постанови Кабінету міністрів від 27 червня поточного року «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України». М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що зазначеною постановою уряд дав ряд доручень центральним органам виконавчої влади. Зокрема, МВС разом з Міністерством закордонних справ і Міністерством транспорту та зв’язку доручається подати до Державної прикордонної служби інформацію стосовно громадян, які тимчасово виїжджають за кордон.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що ці доручення не грунтуються на положеннях чинного законодавства. За її словами, суперечать закону й інші доручення, які дав Кабмін органам державної влади в цій постанові.

Вона підкреслила, що положення постанови Кабміну дають підстави вбачати в діях Кабміну порушення законодавства і Конституції України.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що зупинення дії постанови уряду указом Президента жодним чином не зупиняє заходів з реалізації Закону України «Про Державний реєстр виборців» та виконання інших законів, в тому числі закону «Про вибори народних депутатів України».

«Єдине, на чому наполягає Президент, - щоб всі органи державної влади діяли виключно в порядку, передбаченому законом і Конституцією», - підсумувала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 885 «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови уряду.