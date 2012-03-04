Янукович доручив надати допомогу постраждалим у Польщі українцям
МЗС України має докласти всіх зусиль, щоб наші співвітчизники та члени їх родин отримали повний обсяг потрібної їм консульської та медичної допомоги
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ вжити всіх заходів для надання необхідної допомоги громадянам України, постраждалим 3 березня в аварії, що сталася в Польщі внаслідок лобового зіткнення потягів Перемишль-Варшава і Варшава-Краків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що МЗС України має докласти всіх зусиль, щоб наші співвітчизники та члени їх родин отримали повний обсяг потрібної їм консульської та медичної допомоги.
Як зазначили в прес-службі, станом на ранок 4 березня в результаті катастрофи загинуло 15 осіб і близько 60 отримали поранення, у тому числі - 5 громадян України. За інформацією МЗС, життю наших співвітчизників нічого не загрожує. Постраждалих українців уже відвідав генеральний консул України у Кракові, їм також надається сприяння в лікуванні, йдеться у повідомленні.