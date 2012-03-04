Янукович доручив надати допомогу постраждалим у Польщі українцям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ вжити всіх заходів для надання необхідної допомоги громадянам України, постраждалим 3 березня в аварії, що сталася в Польщі внаслідок лобового зіткнення потягів Перемишль-Варшава і Варшава-Краків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що МЗС України має докласти всіх зусиль, щоб наші співвітчизники та члени їх родин отримали повний обсяг потрібної їм консульської та медичної допомоги.

Як зазначили в прес-службі, станом на ранок 4 березня в результаті катастрофи загинуло 15 осіб і близько 60 отримали поранення, у тому числі - 5 громадян України. За інформацією МЗС, життю наших співвітчизників нічого не загрожує. Постраждалих українців уже відвідав генеральний консул України у Кракові, їм також надається сприяння в лікуванні, йдеться у повідомленні.