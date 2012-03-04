Активістка Femen отримала в Москві 10 діб арешту

Інцидент стався на виборчій дільниці в будинку Російської академії наук, де голосував прем'єр-міністр Росії Володимир Путін

Мировасудовадільницязаарештувавна десятьдібоднуз активісток, які влаштувалиакціюнавиборчій дільницівМоскві,повідомилаагентствуРАПСІкерівникпрес-службиМосміськсудуАннаУсачова.



"Мировийсуддя216-їдільницірайонуГагарінськийвизнавГаннуДедувинноюу вчиненніадміністративногоправопорушенняза статтею20.1КпАП(дрібнехулігантство)", -сказалаУсачова.



Інцидентставсянавиборчій дільниців будинкуРосійськоїакадеміїнаук,деголосувавпрем'єр-міністрРосіїВолодимирПутін.Триактивісткиукраїнського рухуFEMENоголилисядо пояса іпочалискандуватиантипутніськігасла.

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