Карасьов: Путін буде слабким Президентом, але це вигідно для України

Глава уряду Володимир ПУТІН, який переміг на президентських виборах Росії 5 березня, буде слабким Президентом, але це вигідно для України.

Про це політолог Вадим КАРАСЬОВ заявив у коментарі УНІАН.

«Якщо говорити про новий етап українсько-російських відносин після перемоги Володимира ПУТІНА на президентських виборах у Росії, то необхідно виходити з того, що це була перемога, вирвана не у конкурентів, не навіть в опору, що формується, в Росії, а в часу. Ця перемога стала можливою тільки завдяки тому, що за часом вона співпала тільки з початком кінця «путінської епохи» і в цілому «путінської Росії», – сказав В.КАРАСЬОВ.

«Це буде слабка влада, це буде слабкий Президент, який втрачатиме своїх прихильників. А отже, ослаблений, хоча й рейтинговий поки що Президент, - це менш в цілому небезпечний Президент для України, оскільки в нього в тилу буде все менше й менше точок опори», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він висловив думку, що для компенсації цієї слабкості В.ПУТІН проявлятиме зовнішньополітичну активність, іноді агресію, насамперед, - на пострадянському просторі і, перш за все, стосовно України.

«Але це навіть краще: чим більше натиску, тим більше опору, чим слабкіший ПУТІН, тим краще позиції України. Зокрема й щодо газу, і з інших спірних проблем. Тому Україні зараз потрібно витримати паузу, не квапитись, незважаючи на показну зовнішньополітичну активність ПУТІНА, а потім вже навчитися працювати з тією Росією, яка формується на руїнах путінської історії», - підкреслив політолог.

Він охарактеризував третю перемогу В.ПУТІНА на президентських виборах як «тріумф і трагедію». При цьому, за словами В.КАРАСЬОВА, ставши президентом, В.ПУТІН престал бути національним лідером. На думку В.КАРАСЬОВА, проблеми В.ПУТІНА, як глави держави, тільки наростатимуть, оскільки «креативний клас» у Росії відмовив йому в довірі.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЦВК РФ, за підсумками обробки понад 99% протоколів на виборах Президента Росії, за В.ПУТІНА проголосували 63,65% виборців.