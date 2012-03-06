Німецькі лікарі везуть в Україну остаточні висновки обстеження Тимошенко

Німецькі лікарі у рамках візиту в Україну представлять остаточні висновки обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 14 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, 7 березня відбудеться зустріч німецьких лікарів, які входили до складу міжнародної медичної комісії з обстеження ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО, з їх українськими колегами, а також медиками ДПтСУ.

«Німецькі фахівці, у рамках візиту, планують представити свої остаточні висновки обстеження Ю. Тимошенко, яке відбулося 14 лютого поточного року», - сказано у повідомленні.

Інших подробиць ДПтСУ не надала.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.