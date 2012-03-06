В ПР уже хочуть перенести вибори

Народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК'ЯНОВ вважає, що парламентські вибори в Україні краще було б провести влітку.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це В.ЛУК'ЯНОВ сказав, коментуючи результати опитування народних депутатів, проведеного інститутом, в якому 88,4% респондентів висловилися за проведення наступних парламентських виборів у жовтні 2012 року, а 7,5% опитаних - за синхронізацію виборів із президентськими в 2015 році.

На думку В.ЛУК'ЯНОВА, було б добре, якби парламентські вибори відбулися в Україні раніше жовтня 2012 року.

«Я розумію, що в березні вони вже не відбудуться, але якби вони відбулися, скажімо, наприкінці літа, то було б тільки краще. Бюджетний процес у нас як раз припадає саме на виборчу кампанію. Якщо старий парламент не прийме бюджет, то новообраний парламент вчасно бюджет навряд чи зможе прийняти. А затримка бюджетного процесу веде до того, що не буде ніяких капітальних витрат упродовж першого кварталу. Відсутність державних видатків за програмами розвитку негативно впливає на економічне зростання », - сказав він.

Коментуючи дані опитування, що 39,4% народних депутатів ще не визначилися, чи будуть вони брати участь у наступних парламентських виборах, при цьому 88,4% опитаних висловлюються за проведення наступних виборів у жовтні 2012 року, В.ЛУК'ЯНОВ висловив думку, що багато народних депутатів ще не визначилися зі своєю участю в майбутніх парламентських виборах, оскільки до дня голосування ще достатньо багато часу. «Це спростовує той міф, що у депутата в голові лише вибори. До виборів ще досить далеко, і багато хто зайняті більше своєю роботою в комітетах і у Верховній Раді. Я думаю, що ті, хто працює в округах, більше розуміють, що ті питання, які сьогодні ставлять їхні виборці, визначать їхню подальшу долю на дільниці. А ті депутати, які не сфокусувалися на дільниці, не визначилися - треба це їм чи не треба - менше сфокусовані на продовженні своєї роботи у Верховній Раді», - вважає В.ЛУК'ЯНОВ.

Народний депутат від Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ пов'язує таку невизначеність депутатів з участю у виборах з тим, що, крім політичного протистояння між різними політичними силами, існує політичне протистояння між різними угрупованнями всередині цих політичних сил. «Це накладає невизначеність на дії тих чи інших народних депутатів», - вважає О.ГОЛУБ.

На його думку, той факт, що більшість народних депутатів ще не визначилися зі своєю участю в майбутніх парламентських виборах також пов'язаний із законодавчою невизначеністю. «Є звернення до Конституційного Суду, і невідома остаточна доля закону, що дозволяє одночасне балотування за списками і за округом. Саме ця норма сьогодні стримує народних депутатів від прийняття остаточного рішення. Крім того, цілий ряд колег, напевно, ще не знають про те, які будуть внутріпартійні розклади. У першу чергу, безумовно, це стосується великих фракцій, таких як Партія регіонів чи БЮТ », - вважає О.ГОЛУБ.

При цьому він зазначив, що парламентські вибори мають відбутися восени 2012 року. «Цілком очевидно, що у партії влади немає можливості пролонгувати термін цього парламенту з тим, щоб він був достатньо легітимним і визнаний громадськістю. Мені сьогодні важко уявити якісь надзвичайні події, які могли б відкласти ці вибори до 2015 року. Хоча ми пам'ятаємо, що Президент не раз висловлював ідею про те, що він не проти поєднання президентських і парламентських виборів», - сказав О.ГОЛУБ.

Науковий директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ вважає, що більшість народних депутатів хотіли б йти на майбутні парламентські вибори за партійними списками. «Але ми розуміємо, що з п'ятивідсотковим бар'єром частина маленьких партій просто «пролітає», а зі списками партій побільше - невідомо, чи візьмуть їх туди. Також невідомо, яка буде остаточна конфігурація на виборах, кого великі партії будуть включати в свої партійні списки. Крім того, народні депутати чекають на рішення Конституційного Суду - чи можна одночасно балотуватися за мажоритарними округами і за партійними списками», - сказав політолог.

На його думку, на сьогоднішній день роль парламенту при прийнятті важливих для країни рішень знівельована. «Про що ж думали, коли подавали звернення до Конституційного Суду? Звичайно, в нинішній ситуації парламент просто зведений до рівня органу, який штампує рішення, які приймають на Банковій. Якійсь частини депутатів це вигідно. Тому що дуже зручно, коли тобі не треба думати - голосуєш так, як махнула рука ЧЕЧЕТОВА.

З іншого боку, очевидно, що для людей активних і думаючих, які серед депутатів все ж таки є, очевидно, що не можна не розуміти ту роль, в якій опинився парламент. Ось у Франції - домінуюча роль президента, але уряд формується за результатами парламентських виборів. І він (уряд) несе парламентську відповідальність, парламент може відправити уряд у відставку. Можливості Президента для того, щоб тиснути на уряд, знімати міністрів чи навіть прем'єр-міністра, обмежені. У нас це не так», - зазначив О.ГАРАНЬ.

При цьому він негативно оцінив те, що серед народних депутатів знайшлися ті, хто підтримує перенесення парламентських виборів на більш віддалений час, ніж жовтень 2012 року. «Будь-яка розсудлива людина не може підтримати перенесення на 2015 рік. Тому що це просто відкрита диктатура. Більшість депутатів, принаймні, формально, погоджуються з тим, що так робити не можна. Але ось ті, хто так не вважає - це жахливо, що у нас є депутати, які можуть думати таким чином», - сказав експерт.