Попов пообіцяв пересісти на велосипед
Голова КМДА вважає, що настане час, коли киянам буде вигідніше користуватися громадським транспортом, ніж власними автомобілями
Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що настане час, коли киянам буде вигідніше користуватися громадським транспортом, ніж власними автомобілями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник міськдержадміністрації сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам під час поїздки у новому автобусі, що вийшов на маршрут №62.
О.ПОПОВ разом з начальником Головного управління транспорту та зв’язку Євгеном ВОДОВОЗОВИМ, генеральним директором КП «Київпастранс» Миколою ЛАМБУЦЬКИМ і журналістами стали першими пасажирами цього автобусу.
За словами голови КМДА, тривалий час він користувався пасажирським транспортом, а не автомобілем.
“Я думаю, що прийде час, і це не так далеко буде, коли якісний громадський транспорт буде більш вигіднішим для того, щоб їздити на роботу, ніж власним авто. Тому що у нас будуть збільшені, не сьогодні звичайно, але через деякий час, і ціни на паркування авто, і (створені) умови для того, щоб центр звільнити від використання власного транспорту у великій кількості. Тобто ці заходи обмежені, але вони будуть мати місце в столиці. Тому що по-іншому ми центр не звільнимо від такої кількості автомобільного транспорту. А нам це треба робити, бо через скупчення авто в центрі блокується проїзд містом”, - наголосив О.ПОПОВ.
Також голова КМДА додав, що сподівається на реалізацію програми з будівництва велодоріжок, що також, на його думку, сприятиме розвантаженню міських автошляхів від автомобілів.
“Я думаю і в мене ще буде можливість мати практику і на велосипеді їздити, як це роблять в інших країнах. Бо, реалізувавши програму по будівництву велодоріжок, прийде час - і державні службовці самі будуть показувати приклад і сідати на велосипеди. Я це зроблю з задоволенням”, - сказав О.ПОПОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві урочисто випустили на 17 найпроблемніших маршрутів 102 нових автобуси і тролейбуси.
Випуск на маршрути нових транспортних одиниць відбувався за участі керівництва міста на чолі з О.ПОПОВИМ.