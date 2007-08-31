Янукович: скільки бруду виливається на людей, я б сказав, живих
ПР пропонує підписати кодекс поведінки
Партія регіонів пропонує перед позачерговими виборами до Верховної Ради України представникам усіх політичних сил країни підписати «кодекс поведінки».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі сказав лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.
За його словами, в нинішню виборчу кампанію виливається стільки бруду й пишеться стільки неправди про політиків, що з цим явищем вже потрібно боротися.
«Скільки бруду, скільки образ виливається на політиків, на людей, я б сказав живих», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.
У зв`язку з цим, очолювана ним політична сила пропонує всім українським політикам підписати кодекс честі. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що підписання даного документа дозволить зменшити кількість чорного піару в країні.
Він також сказав, що подібні кодекси честі існують у багатьох країнах, так би мовити, старої демократії.
В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що кодекс честі забере у тих політиків, які звикли працювати не на ефективність країни, а «на свою ефектність», їх останній аргумент.