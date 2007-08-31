Янукович: скільки бруду виливається на людей, я б сказав, живих

Партія регіонів пропонує перед позачерговими виборами до Верховної Ради України представникам усіх політичних сил країни підписати «кодекс поведінки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі сказав лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в нинішню виборчу кампанію виливається стільки бруду й пишеться стільки неправди про політиків, що з цим явищем вже потрібно боротися.

«Скільки бруду, скільки образ виливається на політиків, на людей, я б сказав живих», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв`язку з цим, очолювана ним політична сила пропонує всім українським політикам підписати кодекс честі. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що підписання даного документа дозволить зменшити кількість чорного піару в країні.

Він також сказав, що подібні кодекси честі існують у багатьох країнах, так би мовити, старої демократії.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що кодекс честі забере у тих політиків, які звикли працювати не на ефективність країни, а «на свою ефектність», їх останній аргумент.