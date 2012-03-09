Янукович: ми не знаємо, як картина Рєпіна потрапила до Іванющенка

Українські меценати передали в Музей Тараса Шевченка в Каневі унікальні експонати.

Про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Каневі, де взяв участь в урочистостях з нагоди 198-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, інформує прес-служба глави держави.

Зокрема, наголосивши на важливості залучення меценатів до розвитку українських музеїв, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що меценати з Черкащини передали в Музей Тараса Шевченка «дуже цікаві оригінали листів Шевченка і пропозиції Іллі Рєпіна щодо будівництва пам’ятника Кобзарю».

"Ще один із меценатів - народний депутат Юрій ІВАНЮЩЕНКО - передав у Музей картину Іллі Рєпіна «Прометей». Ми не знаємо історію, як вона потрапила до нього, але вона потрапила в музей. І це яскравий приклад", – зауважив Президент.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ також нагадав про програму Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», який оголосив конкурс серед українських музеїв. Переможець конкурсу отримає на свій проект розвитку 10 мільйонів гривень.