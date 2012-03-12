Янукович запевняє, що не є популістом

Соціальні ініціативи президента Віктора Януковича базуються на стабільному зростанні економіки України.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу "1+1", показаному в неділю.

Янукович заперечив, що проголошені ініціативи є популізмом.

"Економічний ріст, який був два роки поспіль - 2010 рік - 4,2%, минулий рік - 5,3%, створив фундамент, на якому зараз фактично базується ця соціальна програма, яку я проголосив. Цей рік, ми бачимо, що динаміка зберігається", - сказав президент.

Він нагадав, що одним із пріоритетів програми соціальних ініціатив є будівництво доступного житла.

"Ми зараз створюємо умови, при яких кожна людина буде мати дуже вигідний кредит. По-перше, на 10-15 років. По-друге, ця кредитна ставка буде 2-3%. А різницю буде погашати бюджет", - сказав він.

Українська правда