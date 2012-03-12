Одеський губернатор застряг у ліфті будинку для ветеранів

Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук застряг в ліфті під час огляду квартир виділених ветеранам ВВВ в житловому комплексі "Іспанський" в Одесі, повідомляє ТСН.

Інцидент стався після огляду квартир. Губернатор вирішив спуститися вниз на ліфті. При цьому, Едуарду Матвійчуку довелося скористатися вантажним ліфтом, оскільки пасажирські не працюють до цих пір. По дорозі вниз ліфт кілька разів сіпався і зупинявся, а на другому поверсі остаточно застряг. Губернатору довелося чекати допомоги в ліфті близько 5 хвилин, після чого його визволили звідти. Після інциденту губернатор дав представникам компанії-забудовника 4 дні на вирішення "ліфтової" проблеми. Едуард Матвійчук, пообіцяв через 4 дні ще раз особисто перевірити, як працюють ліфти.

За словами представника компанії-забудовника проблема криється в системі управління ліфтів. "Поки він працює не на автоматиці, і диспетчеру доводиться керувати ним вручну", - пояснили в компанії.

