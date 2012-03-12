Єфремов - про слова Клюєва: На парканах теж щось пишуть

Партія регіонів поки не ухвалювала рішення щодо особи, яка очолюватиме її виборчий штаб на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи інформацію деяких ЗМІ, що саме він може очолити цей штаб.

«На парканах теж щось пишуть. Ніякої офіційної інформації, що хтось у нас буде очолювати штаб, не було», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Крім того, додав він, раніше йшлося про те, аби цей штаб очолював Андрій КЛЮЄВ.

В той же час О.ЄФРЕМОВ нагадав, що статус А.КЛЮЄВА дещо змінився і закономірно, що постане питання, хто очолюватиме виборчий штаб Партії регіонів. Він зауважив, що остаточно з цим питанням партія буде визначатися після 17 березня, коли відбудеться об’єднавчий з’їзд Партії регіонів та партії «Сильна Україна».

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій КЛЮЄВ в інтерв`ю "Інвестгазеті", заявив що передвиборний штаб Партії регіонів на виборах Верховної Ради в 2012 році можуть очолити голова фракції ПР в Раді Олександр ЄФРЕМОВ або віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який уже обіймав подібну посаду на виборах в 2004 році.

КЛЮЄВ підкреслив, що не займатиметься передвиборною кампанією партії ні в якій формі.