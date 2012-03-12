Дружина Луценка подала апеляцію

Сьогодні дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО подала апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, винесений її чоловіку 27 лютого.

Як повідомляє сайт «Народної самооборони», у своїй скарзі І.ЛУЦЕНКО звертає більше увагу не на юридичні тонкощі винесеного вироку, а на характеристику свого підзахисного як особистості та на стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Повідомляється також, що до скарги І.ЛУЦЕНКО додала копії усіх висновків медичних комісій МОЗ, які оглядали Ю.ЛУЦЕНКА протягом його перебування у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ також подав в Апеляційний суд Києва скаргу на вирок Печерського райсуду Києва, яким Ю.ЛУЦЕНКУ було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.