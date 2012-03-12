Іванющенко думає, що його «замовили»

Народний депутат України Юрій ІВАНЮЩЕНКО (фракція Партії регіонів) спростовує факт виїзду з України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України, спростовуючи інформацію, оприлюднену журналом «Forbes”, де йшлося про те, що у зв’язку з рішенням Шевченківського райсуду Києва від 7 лютого 2012 року, який дозволив податковим органам провірити рахунки підприємств, з якими нібито пов’язаний Ю.ІВАНЮЩЕНКО, депутат залишив Україну.

В прес-службі парламентарія зазначають, що Ю.ІВАНЮЩЕНКО “не має ніякого відношення ні до підприємств, вказаних в цьому рішенні, а ні до їх господарської діяльності”. “Нам невідома будь-яка інформація щодо кримінальних справ, в рамках яких, ймовірно, прийняте вищевказане судове рішення, оскільки жодна з них ніяк не стосується Ю.ІВАНЮЩЕНКА”, - йдеться в повідомленні.

В прес-службі вважають, що в подібних публікаціях є “ознаки політичного замовлення”, але при цьому не уточнюється, хто може бути замовниками.