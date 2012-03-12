В Азарова закликають не затягувати із ЗВТ в рамках СНД

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України не бачать підстав для затягування ратифікації угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД.

Про це в коментарі УНІАН заявив урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій МУНТІЯН.

Він зазначив, що договір на максимально можливому рівні враховує інтереси України і вже схвалений главами держав.

«Документ розроблено з ініціативи України. Максимум інтересів, які ми могли відстояти, ми в ньому відстояли. Цей договір вже схвалили глави держав і голови урядів. Дали команду підписати. На останньому засіданні глав держав з нагоди 20-річчя СНД (18 жовтня 2011 р. – УНІАН) президенти ще раз обговорили плюси і мінуси документа і дійшли єдиного висновку, що цей договір кращий від попереднього. Він збільшить товарообіг, знімає торгові бар'єри», - зазначив В.МУНТІЯН.

При цьому він наголосив, що саме з ініціативи України було досягнуто домовленості про синхронну ратифікацію договору в парламентах країн - учасниць СНД.

В.МУНТІЯН також зазначив, що якщо у когось виникне бажання вносити зміни до документа, то необхідно буде наново проходити всі процедури узгодження договору і його підписання на рівні голів урядів.

«Якщо договір пройшов всі процедури і вже підписаний, то всі спірні питання вважаються вирішеними. Це договір компромісу. Не можна, щоб в одному документі всі країни СНД все задовольняло. Але цей договір кращий від попереднього. Якщо зараз політики винесуть нові питання, то це вже буде новий договір», - переконаний В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ 20 лютого заявив, що Верховна Рада поки що не готова до синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД.

«Ми не готові на сьогодні до того, щоб імплементувати цей документ», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, наразі над документом триває робота разом з представниками Російської Федерації. «Якщо ми доведемо його до того стану, який ми розуміємо, ми готові будемо вийти на імплементацію в будь-який день. Але на сьогодні така робота ще не закінчена», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

Також 20 лютого голова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Сергій НАРИШКІН заявив про досягнення домовленості між Україною і Росією щодо синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

20 грудня 2011 р. в Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ в рамках Співдружності.