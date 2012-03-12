Глава УГКЦ: Нардепи штовхають нашу Вітчизну у міжконфесійне протистояння

Українська греко-католицька церква просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і народних депутатів зняти з розгляду законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».

Про це йдеться у листі предстоятеля УГКЦ Святослава ШЕВЧУКА, текст якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

Глава УГКЦ наголошує у листі, що даний законопроект викликав велике занепокоєння “серед вірних нашої церкви, оскільки ці святині українського народу, які впродовж різних періодів своєї історії належали різним конфесіям колись єдиної київської церкви, тепер планується передати у власність тільки одній із цих чотирьох конфесій, а саме – Українській православній церкві”.

“Такий спосіб відповіді на європейські рекомендації щодо реституції церковного майна є викривленням суті реституції, яка передбачає комплексне вирішення майнових проблем задля виправлення матеріальної шкоди, нанесеної церкві богоборчим режимом”, – переконаний С.ШЕВЧУК.

Окрім цього, йдеться у листі, передача духовних святинь українського народу “конкретним громадам лише однієї конфесії несе в собі явну загрозу міжконфесійному миру і злагоді, який встановився у нашій державі в останні роки”.

“Чи розуміють автори цього законопроекту, що своєю ініціативою вони знову штовхають нашу Вітчизну у вир міжконфесійного (а в даному випадку - ще й міжнаціонального) протистояння з непередбачуваними наслідками?!”, - запитує глава УГКЦ.

“Вважаємо, що питання реституції церковної власності повинні розглядатися комплексно, прозоро, всебічно та неупереджено на базі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка представляє 18 конфесійних напрямків та понад 95% віруючих України”, - наголошує предстоятель УГКЦ.

Як повідомлялося, група народних депутатів із фракцій більшості 12 січня зареєструвала у парламенті законопроект № 9690 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».

Законопроект передбачає передачу об’єктів культурної спадщини національного значення у безоплатне користування або у власність релігійних організацій. Документом пропонується уряду «у тримісячний строк вирішити питання стосовно передачі об’єктів, розташованих у Кременецькому районі, Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії і Почаївській Свято-Успенській Лаврі Української православної церкви, а об’єктів, розташованих у місті Києві, – Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) Української православної церкви без права відчуження».

Законопроект містить перелік з 10 сторінок пам’яток архітектори та культури, розміщених на території Почаївської та Києво-Печерської лаври, які пропонується виключити зі списку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.