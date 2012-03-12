Єфремов: опозиція слабка і тому змішена грубіянити

Народний депутат, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що мова ультиматуму неприйнятна для організації зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, так він прокоментував відмову опозиційних фракцій НУ-НС і "БЮТ-"Батьківщина" брати участь в завтрашній зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з керівництвом парламенту і лідерами депутатських фракцій.

«Президент відкритий для діалогу з усіма політичними силами. У тому числі, для зустрічі з опозицією. Він готовий слухати і чути думки численних лідерів опозиції, працювати над конструктивними пропозиціями, спрямованими на розвиток країни та суспільства», - сказав депутат.

За його словами, Глава держави запропонував формат, найбільш зручний для прийняття рішень спільними зусиллями влади й опозиції, - зустрічі з керівництвом парламенту, в тому числі, і з лідерами опозиційних фракцій.

«Опозиція наполягає на праві «ексклюзивної зустрічі», забуваючи, що вони – не у тій ситуації, коли можуть нав'язувати свої умови. Коли В.ЯНУКОВИЧ і очолювана ним Партія регіонів перебували в опозиції, ми представляли реальну силу. Жодне стратегічно важливе рішення не могло бути прийнято без урахування нашої думки. Тоді й президент ЮЩЕНКО, і прем'єр ТИМОШЕНКО запрошували Віктора ЯНУКОВИЧА на зустрічі», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

Відмову опозиціонерів від участі у зустрічі з Президентом він вважає «шляхом у нікуди». «Зараз опозиція слабка і роздроблена. Вона не є тою силою, яка може диктувати умови. Вони самі відчувають це, а тому змушені грубіянити, таким чином привертаючи до себе увагу преси. Але це – шлях у нікуди», - сказав політик.

«Нинішні опозиціонери помилково вважають, що Президент буде чекати їх на червоному килимі з оркестром і квітами під прицілами телекамер. Так не буде. Президент запропонував свій формат зустрічі. І якби опозиція була насправді зацікавлена у зустрічі, то не упустила б цю можливість», - вважає народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, прес-служба Президента поінформувала, що на 13 березня, на 14.30 запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, його заступниками і лідерами парламентських фракцій, зокрема, опозиційних. Відповідні запрошення були розіслані Адміністрацією Президента сьогодні.

Під час розмови буде обговорюватися пакет питань, у тому числі ті, які були порушені у зверненні до Глави держави від Андрія КОЖЕМ'ЯКІНА і Миколи МАРТИНЕНКА від 21 лютого.

Лідери опозиційних фракцій НУ-НС і "БЮТ-"Батьківщина " М.МАРТИНЕНКО і А.КОЖЕМ'ЯКІН у спільній заяві зазначили, що готові обговорити актуальні політичні та соціально-економічні питання тільки з Президентом і не збираються брати участь в завтрашній зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з його «сателітами з парламентської більшості».