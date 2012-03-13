Фракцію ПР поповнив улюблений поет Януковича

Народний депутат України Борис БІЛАШ увійшов до складу фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що Б.БІЛАШ подав особисту заяву про входження до цієї фракції.

Як повідомляв УНІАН, Б.БІЛАШ сьогодні склав присягу народного депутата. Він був зареєстрований депутатом замість Олексія ЛЕЛЮКА, повноваження якого Верховна Рада достроково припинила 23 лютого 2012 року.

***Б.БІЛАШ, 1941 року народження, народний депутат України V скликання, проживає в місті Донецьку, член Партії регіонів, включений до виборчого списку ПР під № 229.

На 20-у річницю Незалежності України Президент нагородив званням Героя Українисвого земляка, поета Бориса Білаша. В указі президента зазначено, що цю нагороду політик-поет одержав «за видатний особистий внесок у збагачення національною культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну діяльність».