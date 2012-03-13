Янукович хоче частіше зустрічатися з лідерами фракцій, опозиційних теж

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає уряд активніше співпрацювати з Верховною Радою у питанні ухвалення важливих для країни законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд повинен в разі необхідності напередодні розгляду тих чи інших законопроектів зустрічатися з фракціями та обговорювати проекти.

Він також наголосив на необхідності поновити свої традиційні зустрічі з лідерами фракцій, у тому числі опозиційних, для того, щоб мати зворотній зв’язок.

У свою чергу В.ЛИТВИН наголосив на важливості подібних зустрічей. За його словами, у світлі передвиборчої кампанії, що розпочинається, дуже важливо утримати у парламенті конструктивний і робочий настрій.

«Було б добре, якби Кабінет міністрів реалізував Вашу ідею про зустрічі із фракціями», - сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА. Він вважає, що подібні зустрічі могли б знімати багато непорозумінь.