Янукович хоче частіше зустрічатися з лідерами фракцій, опозиційних теж

15:20, 13 березня 2012
Політика
2088 0

Президент закликає уряд активніше співпрацювати з ВР у питанні ухвалення важливих для країни законів  

Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів у Києві. 21 лютого

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає уряд активніше співпрацювати з Верховною Радою у питанні ухвалення важливих для країни законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд повинен в разі необхідності напередодні розгляду тих чи інших законопроектів зустрічатися з фракціями та обговорювати проекти.

Він також наголосив на необхідності поновити свої традиційні зустрічі з лідерами фракцій, у тому числі опозиційних, для того, щоб мати зворотній зв’язок.

У свою чергу В.ЛИТВИН наголосив на важливості подібних зустрічей. За його словами, у світлі передвиборчої кампанії, що розпочинається, дуже важливо утримати у парламенті конструктивний і робочий настрій.

«Було б добре, якби Кабінет міністрів реалізував Вашу ідею про зустрічі із фракціями», - сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА. Він вважає, що подібні зустрічі могли б знімати багато непорозумінь.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter