Кличку не дали зустрітися зі студентами: розпочався ремонт зали

Лідеру партії «УДАР» Віталію КЛИЧКУ невмотивовано відмовили у зустрічі зі студентами Дніпропетровського державного університету імені О.Гончара та Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії «УДАР», переданому УНІАН.

За даними прес-служби, цього тижня брати КЛИЧКИ в рамках всеукраїнської презентації фільму-біографії «Клички. Історія однієї мрії» разом із автором фільму, німецьким режисером Себастьяном ДЕНХАРДТОМ планують побувати у Дніпропетровську, Тернополі та Одесі.

Як йдеться в повідомленні, Дніпропетровський університет залізничного транспорту сам спочатку виступив з ініціативою організації зустрічі з лідером «УДАРу». Сьогодні ж офіс Віталія КЛИЧКА отримав відмову з мотивацією, що в університеті почали ремонт актової зали.

Щодо ДНУ ім Гончара, то його керівництво навіть відмовляється надати письмову відповідь із мотивацією відмови у зустрічі молоді з В.КЛИЧКОМ, зазначає прес-служба.

У партії «УДАР» вважають «політично вмотивованою» відмову керівництва зазначених вузів у наданні приміщень для зустрічі Віталія КЛИЧКА зі студентами. «Щодня ми бачимо в медіа інформацію про зустрічі студентів із представниками влади. Члени Партії регіонів не мають жодної проблеми з організацією будь-яких заходів у студентських аудиторіях», – наголошують в «УДАРі».

В.КЛИЧКО обурений тим, що напередодні виборів влада нав’язує керівникам вузів список «дозволених персон для зустрічей зі студентами і заборонених політиків-опозиціонерів».

За інформацією прес-служби, В.КЛИЧКО направив офіційне звернення до Міністерства освіти України з вимогою пояснити вибірковий підхід керівників вузів щодо надання можливості для зустрічі молоді з публічними особами.