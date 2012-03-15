"Свобода" вимагає від СБУ припинити репресії

Черкаська обласна організація ВО "Свобода" та Черкаський обласний осередок ВМГО "Сокіл" пікетували управління СБУ з вимогою припинити «чергову хвилю політичних репресій, розгортання якої проявилося в нещодавньому незаконному допиті члена канівської "Свободи" Георгія РЕБРИКА».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 учасників акції тримали гасла «Руки геть від патріотів!», «Україна – не концтабір, патріоти – не злочинці!», «Влада замовляє – СБУ саджає!» та інші.

Під час пікетування було зачитано заяву обласної організації ВО "Свобода", в якій висуваються вимоги до СБУ та МВС притягнути до відповідальності працівників спецслужби та міліції, які причетні до дій стосовно Г.РЕБРИКА. Серед вимог - звільнити начальника управління СБУ в Черкаській області Володимира КРИЛЕНКА та начальника управління МВС в Черкаській області Валерія ДЕРНОВОГО.

Як повідомляв УНІАН, черкаська обласна організація ВО «Свободи» заявила про тиск і незаконне переслідування її представників обласним управлінням СБУ. Йдеться, зокрема, про «політичний тиск» на члена партії і обласного осередку ВМГО «Сокіл» Г.РЕБРИКА «з боку СБУ та МВС на підставі вигаданих звинувачень у нібито якомусь замаху».

9 березня Г.РЕБРИК повідомив своє керівництво про те, що 7 березня на допиті співробітники Черкаського обласного управління СБУ, погрожуючи йому відрахуванням із навчального закладу, фізичним насильством і зброєю, примусили його написати угоду про співпрацю з СБУ і зняли це на відео. Цим відео працівники УСБУ шантажували хлопця, погрожуючи викласти його у мережі інтернет. Г.РЕБРИК також повідомив, що його намагалися примусити розповісти про внутрішній устрій обласного осередку ВМГО «Сокіл», назвати «склад його Проводу і подальші плани діяльності осередку».