"Свобода" вимагає від СБУ припинити репресії
Черкаська обласна організація ВО "Свобода" та Черкаський обласний осередок ВМГО "Сокіл" пікетували управління СБУ
Черкаська обласна організація ВО "Свобода" та Черкаський обласний осередок ВМГО "Сокіл" пікетували управління СБУ з вимогою припинити «чергову хвилю політичних репресій, розгортання якої проявилося в нещодавньому незаконному допиті члена канівської "Свободи" Георгія РЕБРИКА».
Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 учасників акції тримали гасла «Руки геть від патріотів!», «Україна – не концтабір, патріоти – не злочинці!», «Влада замовляє – СБУ саджає!» та інші.
Під час пікетування було зачитано заяву обласної організації ВО "Свобода", в якій висуваються вимоги до СБУ та МВС притягнути до відповідальності працівників спецслужби та міліції, які причетні до дій стосовно Г.РЕБРИКА. Серед вимог - звільнити начальника управління СБУ в Черкаській області Володимира КРИЛЕНКА та начальника управління МВС в Черкаській області Валерія ДЕРНОВОГО.
Як повідомляв УНІАН, черкаська обласна організація ВО «Свободи» заявила про тиск і незаконне переслідування її представників обласним управлінням СБУ. Йдеться, зокрема, про «політичний тиск» на члена партії і обласного осередку ВМГО «Сокіл» Г.РЕБРИКА «з боку СБУ та МВС на підставі вигаданих звинувачень у нібито якомусь замаху».
9 березня Г.РЕБРИК повідомив своє керівництво про те, що 7 березня на допиті співробітники Черкаського обласного управління СБУ, погрожуючи йому відрахуванням із навчального закладу, фізичним насильством і зброєю, примусили його написати угоду про співпрацю з СБУ і зняли це на відео. Цим відео працівники УСБУ шантажували хлопця, погрожуючи викласти його у мережі інтернет. Г.РЕБРИК також повідомив, що його намагалися примусити розповісти про внутрішній устрій обласного осередку ВМГО «Сокіл», назвати «склад його Проводу і подальші плани діяльності осередку».