Янукович каже, що його дружина не любить подарунків

Президент України В.ЯНУКОВИЧ стверджує, що його дружина Людмила не любить подарунків. Про це він заявив в інтерв`ю ІТАР-ТАСС.

Говорячи про свій останній подарунок для дружини, Президент сказав, що вона не любить подарунки. «Дорогі тим більше. Пам`ятаю, був якось, здається, в Бразилії. Забіг в аеропорту в магазин д’юті-фрі й побачив красивий шарф. Купив його й приберіг на 8 березня», - розповів ЯНУКОВИЧ.

Президент також підтвердив, що у них була романтична історія знайомства, коли на заводі їй щось на ногу впало, а він врятував її. «Я їй завжди говорю: «Це Ви спеціально придумали, щоб мене під вінець заманити», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.