Європарламент: Вибори в Росії не були чесними і вільними

Європарламент не оцінює парламентські і президентські вибори, що відбулися в Росії як вільні і чесні, проте, відзначає пожвавлення діяльності громадянського суспільства в країні. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Москві доповідач Європарламенту з Росії Ханнес СВОБОДА.

Як передає Радіо «Свобода»,кажучи про російську опозицію, Х.СВОБОДА відзначив, що їй необхідно виробити єдину програму. Не можна добитися реформування країни одними лише вуличними акціями, зазначив доповідач Європарламенту з Росії.

На прес-конференції Х.СВОБОДА торкнувся теми полегшення візового режиму між Євросоюзом і Москвою, відзначивши, що це дуже важливий крок в інтересах російських громадян.