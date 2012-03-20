Європарламент: Вибори в Росії не були чесними і вільними
11:23, 20 березня 2012Політика
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Кажучи про російську опозицію, Свобода відзначив, що їй необхідно виробити єдину програму
Ханнес Свобода
Європарламент не оцінює парламентські і президентські вибори, що відбулися в Росії як вільні і чесні, проте, відзначає пожвавлення діяльності громадянського суспільства в країні. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Москві доповідач Європарламенту з Росії Ханнес СВОБОДА.
Як передає Радіо «Свобода»,кажучи про російську опозицію, Х.СВОБОДА відзначив, що їй необхідно виробити єдину програму. Не можна добитися реформування країни одними лише вуличними акціями, зазначив доповідач Європарламенту з Росії.
На прес-конференції Х.СВОБОДА торкнувся теми полегшення візового режиму між Євросоюзом і Москвою, відзначивши, що це дуже важливий крок в інтересах російських громадян.
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