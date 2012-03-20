ВР вбачає ознаки злочинів та особистий інтерес Тимошенко в газових угодах з РФ

Київ. 20 березня. УНІАН. Верховна Рада України вбачає ознаки кримінальних злочинів та особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України» проголосували 266 народних депутатів із 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент взяв до відома відповідний звіт ТСК. Верховна Рада України зазначила, що 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів та підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО приховала від суспільства та влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації у сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, в якій доведено її вину у неодноразовому даванні хабарів посадовим особам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів та суттєво впливали на рішення прем’єр-міністра України на користь іноземної держави.

У звіті ТСК зазначається, що умови газових контрактів були погоджені особисто прем’єр-міністрами України та Російської Федерації в ніч з 17 на 18 січня у Москві під час таємних переговорів віч-на-віч. Згідно зі звітом, ці умови порушили основні принципи побудови українсько-російських відносин у газовій сфері, які були встановлені 2 жовтня 2008 року у Меморандумі про співробітництво у газовій сфері між урядами України та Російської Федерації. В ТСК вважають, що прем’єр-міністр України ТИМОШЕНКО не мала повноважень ні від Президента України, ні від Кабінету міністрів України на зміну раніше досягнутих міжурядових домовленостей, тим більше, в усній формі.

«В діях прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО вбачаються ознаки кримінальних злочинів та особиста залежність і зацікавленість, які виходять за рамки перевищення влади та службових повноважень, в яких Ю.ТИМОШЕНКО визнана винною судом. Серед ознак інших злочинів, дії ТИМОШЕНКО мають і ознаки державної зради. Ці обставини мають бути досліджені правоохоронними органами, оскільки Тимчасова слідча комісія використала всі наявні в неї можливості для встановлення об’єктивних обставин підписання газових контрактів», - зазначається в постанові ВР.

З метою недопущення порушення Конституції України та демократичних принципів роботи органів державної влади та вищих посадових осіб держави, Верховна Рада України звертається до Президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з рекомендацією посилити контроль за законністю дій посадових осіб держави та посадовців органів влади.

Парламент доручив Тимчасовій слідчій комісії направити звіт до Президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України для відповідного реагування.

Крім того, цей звіт буде направлений Раді Європи; Парламентській Асамблеї Ради Європи; Раді Європейського Союзу; Європейській комісії; Європейському парламенту; главам держав, урядів та парламентів країн-членів Європейського Союзу, Російської Федерації, США, Канади; Парламентській Асамблеї НАТО; Генеральному секретарю ООН, ОБСЄ.

Дані звіту ТСК були підписані лише представниками фракцій парламентської більшості. Представники фракції БЮТ-Батьківщина не брали участі в роботі Комісії.