На Банковій обіцяють, що Янукович знайде час для Лук'яненка

Зустріч Героя України Левка ЛУК`ЯНЕНКА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ «відбудеться найближчим часом з урахуванням можливостей робочого графіку глави держави».

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні радника Президента України Олени ЛУКАШ.

Як йдеться в повідомленні, «за останні два роки Л.ЛУК’ЯНЕНКО звертався до Адміністрації Президента чотири рази:

19 липня 2010 року - щодо проведення перевірки фактів, викладених у зверненні голови Луганської КО УРП С.МЕЛЬНИЧУКА про невиконання прокуратурою Луганської області своїх службових обов’язків щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина у сфері застосування української мови як державної;

18 березня 2011 року - щодо присудження письменникові Василю ШКЛЯРУ Національної премії України ім. Т.Шевченка 2011 року;

13 вересня 2010 року - щодо збереження за Спілкою письменників України права власності на 2 будинки творчості в АР Крим;

18 листопада 2011 року - щодо помилування громадянина Д.П.САВЧЕНКА».

О.ЛУКАШ зазначає, що звернення та клопотання Л.ЛУК`ЯНЕНКА «щоразу були в установленому порядку розглянуті, про результати розгляду заявника повідомляли».

«Стосовно зустрічі Л.ЛУК`ЯНЕНКА з Президентом України – то вона відбудеться найближчим часом з урахуванням можливостей робочого графіку глави держави», - повідомляє О.ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Герой України, багаторічний борець за її незалежність, автор Акту проголошення незалежності України Л.ЛУК’ЯНЕНКО оприлюднив відкрите звернення до В.ЯНУКОВИЧА, в якому висловив обурення тим, що чиновники Адміністрації Президента України відмовили йому у зустрічі з главою держави. За словами політика, такої зневаги до нього не виявляв жоден з трьох попередніх президентів України.

«Службовці Вашої адміністрації заявили, що Ви відмовилися мене прийняти. Не знаю, чи відмовили Ви чи Ваші служби самі постаралися зекономити Ваш час, одначе факт, що мені відмовлено зустрінутися з Вами – Президентом Української держави. Хочу зразу попередити, що я для себе особисто нічого просити не мав наміру. Мені не потрібно ані посад, ані якогось матеріального забезпечення чи дотацій на лікування», - зазначив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

«Період самостійності, на жаль, не став періодом розквіту України. Борці за волю України і я з ними є свідками руйнації продуктивних сил України й моральної деградації. Не за таку самостійну Україну ми боролися. І якщо ми неспроможні зараз вплинути на реальний стан справ, то хотілося почути від Президента – найвищої особи в державі – пояснення деяких фактів сьогоднішньої української дійсності, а може й дещо порадити», - зауважив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.