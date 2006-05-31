Через дві доби непаління посилюються смаки і запахи

Сьогоднішній день оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) днем без тютюну - передбачається, що хоча б на один день на рік люди зможуть відмовитися від згубної звички.

Як передає РІА «Новости», представники ВООЗ стверджують, що зараз у світі налічується 1 млрд. 300 млн. курців, а згідно з прогнозами, до 2025 року їх кількість зросте ще на 400 млн. Щорічно від хвороб, пов`язаних із курінням, помирає майже 5 млн. осіб.

Водночас, лікарі наголошують, що вже через 20 хвилин після останньої викуреної сигарети артеріальний тиск знижується до нормального, відновлюється робота серця, поліпшується кровопостачання долонь і ступень. Потім, через 8 годин, нормалізується вміст кисню в крові. Якщо продовжити відмову від куріння до двох діб, то посилиться здатність відчувати смак і запах. Тиждень утримання від сигарет поліпшить колір обличчя, неприємні запахи від волосся і шкіри зникнуть. Здоров`я почне повертатися через місяць: стане легше дихати, зникне стомлення, головний біль, кашель.